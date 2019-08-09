DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı
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Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin eylem yapma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında DEAŞ terör örgütüne mensup 3 şahıs yakalandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:48 Kaynak: İHA
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin eylem yapma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında DEAŞ terör örgütüne mensup 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08.08.2019 tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu tespit edilen M.E., Y.A. ve S.T. isimli 3 şahsı yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ
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