Son Dakika Haberleri: DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı
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DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı

1 saat önce

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin eylem yapma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında DEAŞ terör örgütüne mensup 3 şahıs yakalandı.

DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı, System.String[]
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin eylem yapma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında DEAŞ terör örgütüne mensup 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08.08.2019 tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu tespit edilen M.E., Y.A. ve S.T. isimli 3 şahsı yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ
Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:48 Kaynak: İHA
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