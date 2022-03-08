DEAŞ terör örgütü operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa merkezli İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ikamet ve işyerlerinde dönüşümlü olarak DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine yönelik toplantı, sohbet ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğü bilgisine ulaştı. Şanlıurfa merkez ve İzmir'de şahısların faaliyetlerini yürüttükleri 4 iş yerine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 24 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Şinasi İnan/ İHA)