DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika

DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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