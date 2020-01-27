DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika

DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı
6 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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