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Deaş terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve eyp'lerle yakalandı
6 saat önce
DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:25 Kaynak: DHA
DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık Bankayı soydu, vatandaşın çelmesiyle yakalandı Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı