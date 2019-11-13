Son Dakika Haberleri: Deaş terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve eyp'lerle yakalandı
Son Dakika Güncel Deaş terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve eyp'lerle yakalandı - Son Dakika

Deaş terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve eyp'lerle yakalandı

6 saat önce

DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı.

DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı

Deaş terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve eyp'lerle yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı
Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık Bankayı soydu, vatandaşın çelmesiyle yakalandı Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:37:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve eyp'lerle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]