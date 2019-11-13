Son Dakika Haberleri: DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı - Son Dakika

DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı

7 saat önce

DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandıANKARA - Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri...

DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı

ANKARA - Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ Terör Örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca, Yenimahalle'deki bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne, yakalanan şahıslara ilişkin görüntülere ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntülere yer verildi.

DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı

Yenimahalle, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankayı soydu, vatandaşın çelmesiyle yakalandı
Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 04:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]