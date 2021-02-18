DEAŞ terör örgütünün kilit isimleri Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika

DEAŞ terör örgütünün kilit isimleri Şanlıurfa'da yakalandı

18.02.2021 00:57
DEAŞ terör örgütünün kilit isimleri Şanlıurfa'da yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'da polis ve istihbarat birimleri tarafından yapılan ortak çalışmada, DEAŞ terör örgütü içerisinde kilit konumda bulunan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da polis ve istihbarat birimleri tarafından yapılan ortak çalışmada, DEAŞ terör örgütü içerisinde kilit konumda bulunan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün kuruluşundan itibaren kilit konumda bulunan 2 şahıs ile bu şahıslarla birlikte hareket eden bir kişi kent merkezinde yakalandı.

Örgütün kilit konumunda yer alıyorlar

Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütünün kuruluşunda yer aldığı ve örgüte ilk katılanlardan olduğu, 2020 yılının son çeyreğine kadar örgüt içerisinde sorumlu düzeyde çeşitli birimlerde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Geçişleri organize ediyordu

Bir diğer şahsın ise DEAŞ terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren birçok örgüt üyesinin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Türkiye'ye illegal yollarla geçişlerini organize ettiği belirlendi. Yakalanan bir diğer kişinin ise bu iki örgüt üyesiyle birlikte hareket ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Polis, Terör, DEAŞ, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ terör örgütünün kilit isimleri Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika


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