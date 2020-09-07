DEAŞ, Tunus'ta emniyet güçlerine yönelik terör saldırısını üstlendi - Son Dakika

Tunus'un turistik kenti Suse'de güvenlik güçlerini hedef alan ve bir polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın internetteki sözde yayın organı Amak'a atfedilen açıklamada, örgüt, Suse vilayetinde bir güvenlik gücünün öldürüldüğü saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Saldırıda bir Tunus güvenlik görevlisinin öldüğü ve birinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, örgütün olayla ilişkisine dair başka detay verilmedi.

Tunus'ta başkentin yaklaşık 150 kilometre güneyindeki turistik Suse vilayetinde devriye görevi yapan Ulusal Muhafızlık ekip otosuna dün arkadan bir otomobil çarpmış, araçtan inen saldırganlar güvenlik güçlerine bıçakla saldırmıştı. Olayda bir polisin öldüğü, birinin yaralandığı açıklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin saldırganları takibi sırasında çıkan çatışmada olayı gerçekleştiren 3 kişi etkisiz hale getirilmiş, saldırganların gaspettiği silahlara da el konulduğu aktarılmıştı.

İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.

Tunus'ta, 2015 yılında başkentteki Bardo Müzesi ve Suse kentindeki bir otele 4 ay arayla turistleri hedef alan iki DEAŞ saldırısı düzenlenmiş, olaylarda çoğu yabancı uyruklu 70'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Suse'deki bir otelin sahiline Haziran 2015'te düzenlenen silahlı terör saldırısında 30'u İngiliz vatandaşı toplam 38 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Libya'daki yönetim boşluğundan yararlanarak bölgede güç kazanan DEAŞ terör örgütü, Mart 2016'da Tunus'un Libya sınırındaki Bin Gırdan bölgesine yoğun biçimde saldırmış, çatışmalarda 55 DEAŞ militanı ile Tunus güvenlik güçlerinden 12 kişi ve 7 sivil hayatını ölmüştü.