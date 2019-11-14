Son Dakika Haberleri: DEAŞ üyeleriyle Whatsapp üzerinden haberleşen sanıklara hapis
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DEAŞ üyeleriyle Whatsapp üzerinden haberleşen sanıklara hapis

7 saat önce

Kayseri'de Whatsapp üzerinden terör örgütü DEAŞ üyeleriyle haberleştikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

DEAŞ üyeleriyle Whatsapp üzerinden haberleşen sanıklara hapis, System.String[]

Kayseri'de Whatsapp üzerinden terör örgütü DEAŞ üyeleriyle haberleştikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Hasan Elmahşi ve Mohamad Jamal Alamin ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Elmahşi, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Biz DEAŞ'lı değiliz. 6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. DEAŞ nedir bilmem. DEAŞ'la hiçbir zaman irtibata geçmedim. Suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.

DEAŞ'la hiçbir bağlantısının olmadığını öne süren sanık Alamin ise "Benim hiçbir terör örgütüyle bağlantım olmadı. Ben DEAŞ'ı tanımam." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Elmahşi ve Alamin'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi ve istinaf sürecini göz önünde bulundurarak tahliyelerini kararlaştırdı.

Whatsapp, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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