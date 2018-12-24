Son Dakika Haberleri: Deaş Üyeliği'nden Hapse Mahkum Edilen Suriyeliye 'Yağma'dan 9 Yıl Hapis

Deaş Üyeliği'nden Hapse Mahkum Edilen Suriyeliye 'Yağma'dan 9 Yıl Hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de, besicilik yapan B.Y.'nin (40) 25 bin TL'sini gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ahmet Ali (30) ve İbrahim Şeyhan (30), 9'ar yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deaş Üyeliği'nden Hapse Mahkum Edilen Suriyeliye 'Yağma'dan 9 Yıl Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de, besicilik yapan B.Y.'nin (40) 25 bin TL'sini gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ahmet Ali (30) ve İbrahim Şeyhan (30), 9'ar yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Şeyhan'ın, 1 ay önce de 'DEAŞ üyeliği'nden 7,5 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

Olay, 25 Eylül'de, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki ahırda meydana geldi. Suriyeli İbrahim Şeyhan ve Ahmet Ali, iddiaya göre, yanında çalıştıkları besici B.Y.'nin, canlı hayvan alım satımından 25 bin TL kazandığını gördü. İşçiler, gece maske takarak, iş yerini silahla bastıkları B.Y.'nin 25 bin TL'sini gasbetti. Gözaltına alınan İbrahim Şeyhan ve Ahmet Ali, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şeyhan ile Ali, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Ahmet Ali ve İbrahim Şeyhan ile şikayetçi B.Y. ve avukatları hazır bulundu. Tercüman eşliğinde ifade veren ve suçsuz olduklarını öne süren Suriyeli sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Ahmet Ali ve İbrahim Şeyhan'ı 'yağma' suçundan 9'ar yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklardan İbrahim Şeyhan'ın, 27 Kasım'da, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'DEAŞ üyeliği' iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 'örgüt üyeliği'nden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:36 Kaynak: DHA

Kayseri, Ahmet Ali, Güncel
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