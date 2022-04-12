DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
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DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi

12.04.2022 14:19
DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi

Nevşehir'de; DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de; DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma' suçundan arama kararı bulunan yabancı uyruklu bir kişi İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı. Şahıs; emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. - NEVŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Terör Örgütü, Nevşehir, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
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