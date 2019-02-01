Son Dakika Haberleri: Deaş Üyesi 3 Sanığa 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Deaş Üyesi 3 Sanığa 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında sözde askeri emir yardımcıları olarak görev alan 3 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Deaş Üyesi 3 Sanığa 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında sözde askeri emir yardımcıları olarak görev alan 3 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 Irak uyruklu tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada sanıklara suçları okundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan 4'ünün dosyasını tefrik eden mahkeme heyeti, DEAŞ'ın Irak'taki sözde askeri emir yardımcıları oldukları belirlenen F.H.A.A., S.E., Ş.E.,'yi "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:37 Kaynak: İHA

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