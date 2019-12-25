DEAŞ üyesi çobana tutuklama - Son Dakika
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DEAŞ üyesi çobana tutuklama

6 saat önce

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ üyesi çobana tutuklama, System.String[]

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Münbiç bölgesinde terör faaliyetlerine katılan ve silahlı eylemlerde bulunduğu belirlenen Muhammed Vahid'i, çobanlık yaptığı Akin Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Vahid, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:55 Kaynak: DHA
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