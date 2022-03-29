DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 5 sanıktan 3'üne cinayet suçundan 25'er yıl hapis cezası - Son Dakika
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DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 5 sanıktan 3'üne cinayet suçundan 25'er yıl hapis cezası

29.03.2022 13:03
DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 5 sanıktan 3'üne cinayet suçundan 25'er yıl hapis cezası

Konya'da bir dönem birlikte terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan haklarında işlem yapılan arkadaşlarını kaçırdıktan sonra darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da bir dönem birlikte terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan haklarında işlem yapılan arkadaşlarını kaçırdıktan sonra darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sedat Ö, Naci Ö, Abdullah A. ve Abdülsamet D. ile tutuksuz sanık Emrah Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar Abdülsamet D, Sedat Ö, Naci Ö. ve Abdullah A. üzerlerine atılı suçlamayı reddetti. Sanıklar, emniyette baskı altında ifade verdiklerini öne sürerek, ilk ifadelerini kabul etmedi.

Sanık Abdülsamet D. ise olaydan haberdar olduğunu ancak maktul Emrah Ağar'ı öldürme eylemi içerisinde yer almadığını ileri sürdü.

Maktulün babası Cahit Ağar, "Sanıkların cezalandırılmalarını talep ediyorum. Oğlum yüzde 40 engelliydi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıklar Sedat Ö, Naci Ö. ve Abdülsamet D'yi Emrah Ağar'ı "Kasten öldürme" suçundan 25'er yıl, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5'er yıl hapis cezasıyla cezalandırdı.

Heyet, sanık Emrah Ö'nün üzerine atılı "Anayasayı ihlal", "Kasten öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından beraatine, sanık Abdullah A'ya ilişkin araştırılması gereken hususlar olduğu gerekçesiyle Abdullah A'nın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Sedat Ö, Naci Ö. ve Abdülsamet D'nin de "Anayasayı ihlal" suçundan beraatlerine karar verildi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki dağlık alanda 23 Temmuz 2021'de ağır yaralı olarak bulunan Emrah Ağar (27), kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

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Terör, Konya, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 5 sanıktan 3'üne cinayet suçundan 25'er yıl hapis cezası - Son Dakika


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