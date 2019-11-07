Son Dakika Haberleri: DEAŞ üyesi şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ üyesi şahıs tutuklandı

DEAŞ üyesi şahıs tutuklandı

7 saat önce

Kastamonu'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı.

DEAŞ üyesi şahıs tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Y.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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