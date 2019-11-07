DEAŞ üyesi şahıs tutuklandı
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Kastamonu'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
Kastamonu'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Y.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
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