Deaş üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

KONYA'da, kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21) adliyeye sevk edildi. El Halil'in sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı kişinin bu paylaşımı yapmasını istediğini, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söylediği öğrenildi.

1 yıldır Türkiye'de, 1 aydır da Konya'da oturan Suriye uyruklu sığınmacı Hasen El Halil, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, 16 Eylül günü Arapça yazılı bir not paylaştı. Alaeddin Tepesi'nden kenti gösteren bir fotoğrafla Arapça not, sosyal medyadan paylaşıldı. Notun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hasen El Halil'i yakalayıp gözaltına aldı. Suriye'nin İdlip kenti nüfusuna kayıtlı El Halil'in polisteki sorgusunda sosyal medyada tanıştığı kişinin kendisine böyle bir paylaşım yapmasını istediğini, bunun karşılığında ise para göndereceğini ancak parayı daha göndermediğini öne sürdüğü öğrenildi. Hasen El Halil, sorgusunun ardından bugün 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.