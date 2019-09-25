Son Dakika Haberleri: Deaş üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış (2)
Son Dakika Güncel Haber

Deaş üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış (2)

42 dakika önce

TUTUKLANDI Konya'da kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21), çıkarıldığı mahkemece ' silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

Deaş üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Konya'da  kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21), çıkarıldığı mahkemece ' silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.


Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sıra gecesi sosyal medyada gündem oldu
Ünlü fenomen Larissa Gecemer, yıldız oyuncu Will Smith'e çeyrek altın taktı Oyuncu Hande Doğandemir, Photoshop'la bacaklarını inceltti Aleyna Tilki, siyah mini elbisesiyle Paris gecelerine aktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 16:49:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]