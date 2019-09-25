Deaş üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış (2)
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TUTUKLANDI Konya'da kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21), çıkarıldığı mahkemece ' silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:07 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21), çıkarıldığı mahkemece ' silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.
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