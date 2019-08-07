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DEAŞ üyesi tutuklandı

11 dakika önce

Kilis'te DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

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Kilis'te DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.'nın (32) Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - KİLİS
Emniyet Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
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