DEAŞ üyesi tutuklandı
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Kilis'te DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
'te DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.'nın (32) Suriye
'deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - KİLİS
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