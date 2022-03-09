DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

09.03.2022 09:06
DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlığın, Malvarlığının Dondurulması Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü bağlantılı 8 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, El Kaide bağlantılı 5 gerçek kişi ile 2 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan DEAŞ terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Abdelrahman Alahmad, Hashim Ali Hussein Hussein, Mhammad Alahmad, Abu Omar Khorasani, Abdul Halim Atabey, Mustafa Şahin, Nakibullah Hakimi ve Vahit Şerifi olarak sıralandı.

DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Garanti İhracat İthalat Kuyumculuk Dış Ticaret, Arasta İthalat İhracat Dış Ticaret, Rawi Telecommunications İletişim Hizmetleri, Endex Nakliyat Kuyumculuk Dış Ticaret, Almjd Land Trading Dış Ticaret Limited şirketleri yer aldı.

Mal varlığı dondurulan El Kaide Terör Örgütü bağlantılı gerçek kişiler ise Magdy Mohamed Mohamed Salem, Nurettin Muslihan, Soner Gürleyen, Turgut Elghzlandy ve Cebrail Güzel oldu. Bu kapsamdaki tüzel kişiler Level Hign Moda Tekstil ve Ticaret Ltd. Şti ile Yeşil Sancak Kültür ve Araştırma Derneği olarak belirtildi.

Bir organizasyonun mal varlığı donduruldu

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "B-DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" başlıklı bölümüne "Khatiba Al-Tawhid Wal-Jihad (KTJ) organizasyonu eklendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YORUMLAR
500
Son dakika: DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu Son dakika: DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu Irak'ta DEAŞ saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi Irak'ta DEAŞ saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi

El Kaide, Türkiye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu - Son Dakika


Son Dakika
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
09:00 Altın fiyatları uçtu! Gram altın ne kadar? Güncel altın kuru!
08:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı
08:45 Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar!
08:34 Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi
03:38 Rusya'dan Ukrayna'ya dijital saldırı! TV ve radyo istasyonları kontrol altına alındı
06:35 Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
08:20 Savaşta 14. gün: Rusya, Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları savaş uçaklarıyla vurdu
08:17 Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
07:58 Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı: İstanbul'a beklenen kar geliyor! Ülke donacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:15:03. #1.11#
SON DAKİKA: DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement