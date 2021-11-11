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DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütlerine operasyon - Son Dakika

DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütlerine operasyon

11.11.2021 09:00
DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütlerine operasyon

DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütlerine düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütlerine düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 11 ilçede 16 adrese yapılan baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin vdevam ettiği öğrenildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, El Kaide, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütlerine operasyon - Son Dakika


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