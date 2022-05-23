Death Stranding 2'nin geliştirilme aşamasında olduğu bildirildi

Ünlü aktör ve Death Stranding'in başrolü Norman Reedus, yaptığı bir röportajda Death Stranding'in ikincisinin geliştirildiğini açıkladı. Oyunun geliştirilmesine yeni başlandığını belirten Norman Reedus, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

DEATH STRANDING 2 YOLDA

Hideo Kojima'nın tasarımcılığını üstlendiği aksiyon macera ve yürüme simülasyon oyunu Death Stranding serisi ilk olarak PlayStation oyuncularına çıkış yapsa da birkaç yıl aradan sonra geçtiğimiz aylarda PC kullanıcılarına da ulaştı. Death Stranding'in başrolü Norman Reedus, serinin ikinci oyunun geliştirilmesinin yeni başladığını belirtti.

DEATH STRANDING KONUSU

Gelecekte Death Stranding olarak bilinen gizemli bir olay, ölülerle dirilerin arasında bir geçit açıyor ve öteki dünyadan fırlayıp gelen garip yaratıklar, kimsesiz toplumlar tarafından mahvedilen dünyada başıboş geziyor.

Sam Bridges olarak görevin büyük bir kısmı yok edilen Amerika'daki son hayatta kalanları bir araya getirerek insanlığa umut sunmak.

Bu paramparça dünyayı adım adım bir araya getirebilir misin?