Death Stranding Director's Cut Fragmanı Gelen Yenilikler İçin Ön İzleme Sunuyor

Death Stranding Director's Cut yeni ve gelişmiş hali ile hem deneyimli hem de yeni oyunculara farklı deneyimler sunmaya hazır.

Gamescom Açılış Gecesi Yayını sırasında oyunculara sunulan yeni Death Stranding Director's Cut fragmanı hem aksiyon dolu hem de oyun deneyimini daha kolay ve keyifli kılacak içeriklerini derinlemesine tanıttı. İçeriklerden ilki Sam'in ekipmanlarına bağlı küçük itici motorlardan oluşan Stabilizatörler. Bu yeni ekipman herhangi bir yükseklikten atlarken çalıştırılmaya uygun olmakla kalmayıp bir yandan da düşüş etkisini azaltmanızı sağlıyor. Nereden atlarsanız atlayın, bu motorlar sayesinde bir çizik bile almadan aşağı inebilir ve kargo teslimatınız için korkusuzca yeni yollar yaratabilirsiniz.

Engebeli bir yola rastladıysanız ve engellerle dolu yol boyunca hem ağır yükünüzü hem de kendinizi taşımak size zor geliyorsa Kargo Mancınığı imdadınıza yetişebilir. Uzak mesafelere kargo fırlatmaya yarayan bu yapı kapsüle eklenmiş paraşütüyle birlikte kargonuzun hızlı gidişini ve güvenli inişini garantiliyor. Ayrıca kargonuzu bir mancınık ile fırlatmanın vereceği keyif yalnızca avantajlarından biri. Kargonuz alabileceğinizden fazlaysa, sırtınızdaki yükü bir süreliğine başkasına atmak istiyorsanız ya da en azından bir seyahat arkadaşı arıyorsanız Yardımcı Bot yanınızda. Önceden yalnızca görevlere yollayabildiğiniz Yardımcı Bot artık sizinle de seyahat edebiliyor, hatta otomatik bir araç olarak da kullanılabiliyor.

Tesislerin altında yerini alan Poligon ile atış yeteneklerinizi ve reflekslerinizi ölçebilir, diğer oyuncuların skorları ile yarışabilirsiniz. Oynadıkça yeni görevler ve kesintisiz elektroşok veren Maser Silahı gibi silahlar sağlayan oyun ayrıca yeni özelliği ile Kişisel Oda içerisinden Boss savaşlarını istediğiniz kadar tekrar etme imkanı sunuyor. Elbette elde ettiğiniz skorlar Sıralama Sistemi'ne de işliyor. Ayrıca Kişisel Oda'dan erişebileceğiniz yeni 8 adet şarkı da sizleri bekliyor.

Death Stranding Director's Cut ayrıca yepyeni aksiyon ve gizlilikle dolu görevlerle geliyor. Gizemli tesislerde yapacağınız teslimat görevlerinde Yükçüler ve Teröristler sizleri bekliyor olacak. Metal Gear atmosferini buram buram hissettiğiniz bu görevlerde yaklaşım tarzınız tamamen size kalmış olmakla birlikte görevin ortaya çıkaracağı gizemi çözmek size kalacak.

Director's Cut eğlence içeriklerinden de eksik kalmayarak oyuncuların deneyimleyebileceği yeni keyifli mekanikler sunuyor. İnşa edebileceğiniz Atlama Rampaları ile aracınızı zor yollardan havalı bir şekilde geçirebilir, hatta havada olduğunuz süre boyunca artistik hareketler yapabilirsiniz. Araçların lafı geçmişken; yeni Yarış Pisti, Sıralama Sistemi üzerindeki diğer Samlere toz yutturmanız için geliyor.

Death Stranding Director's Cut yepyeni içerikleri ile 24 Eylül'de PlayStation 5'e özel olarak gelecek. Ön sipariş sayfasına ulaşabilirsiniz.