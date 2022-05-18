Death Stranding Director's Cut sistem gereksinimleri neler? Death Stranding Director's Cut kaç GB? - Son Dakika
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Death Stranding Director's Cut sistem gereksinimleri neler? Death Stranding Director's Cut kaç GB?

18.05.2022 16:35
Death Stranding Director's Cut sistem gereksinimleri neler? Death Stranding Director's Cut kaç GB?

Hideo Kojima'nın geliştirdiği aksiyon macera ve yürüme simülatörü olan Death Stranding Director's Cut'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. PlayStation'dan sonra PC kullanıcıları için piyasaya sürülen Death Stranding Director's Cut sistem gereksinimleri neler? Death Stranding Director's Cut kaç GB? Detayları haberimizde…

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima türün sınırlarını zorlayan sunduğu deneyim ile Amerika'da son hayatta kalanları bir araya getirmeyi hedefleyen, ölüler ve diriler arasında açılan geçit ve öteki dünyadan gelen garip yaratıkları konu alan Death Stranding Director's Cut'ın sistem gereksinimleri neler? Death Stranding Director's Cut kaç GB? İşte detaylar…

DEATH STRANDİNG DIRECTOR'S CUT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Death Stranding Director's Cut'ı minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerektirmektedir.

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Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci, 8 GB RAM ve GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartı gerektirmektedir.

Death Stranding Director's Cut Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows® 10
  • İşlemci: Intel® Core™ i5-3470 or AMD Ryzen™ 3 1200
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 4 GB or AMD Radeon™ RX 560 4 GB
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Death Stranding Director's Cut Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows® 10
  • İşlemci: Intel™ Core i7-3770 or AMD Ryzen™ 5 1600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon™ RX 590
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Death Stranding Director's Cut Kaç GB?

Death Stranding Director's Cut'ı oynayabilmek için bilgisayarınızda en temel kurulum dahil 80 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

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Death Stranding Directors Cut, sistem gereksinimleri, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Death Stranding Director's Cut sistem gereksinimleri neler? Death Stranding Director's Cut kaç GB? - Son Dakika


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