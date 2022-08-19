399 TL değerindeki Death Stranding Game Pass'e geliyor! - Son Dakika
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399 TL değerindeki Death Stranding Game Pass'e geliyor!

19.08.2022 23:56
399 TL değerindeki Death Stranding Game Pass'e geliyor!

Death Stranding PC Game Pass kütüphanesine ekleniyor. Hideo Kojima'nın meşhur oyunu yalnızca PC oyuncularına sunulacak.

2019 yılında PlayStation'a özel bir oyun olarak yayınlanan Death Stranding, nihayet PC Game Pass'e ekleniyor. 2020'de Windows bilgisayarlara gelen Death Stranding, önümüzdeki hafta PC için Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Death Stranding, 23 Ağustos'ta PC Game Pass'e eklenecek

Death Stranding'in bilgisayar versiyonunda sorumlu olan 505 Games, Game Pass abonelerini sevindirecek haberi verdi. Ünlü oyun tasarımcıs Hideo Kojima'nın yapımı, 23 Ağustos tarihinden itibaren Microsoft'un abonelik hizmetinden erişilebilir olacak.

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— PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 19, 2022

505 Games Küresel Topluluk Direktörü Antonela Pounder tarafından yapılan açıklamada Windows 10 ve Windows oyuncularının Death Stranding'i oynayabileceğini söyledi. Ancak ilginç bir şekilde PC Game Pass'e eklenen versiyon Death Stranding Director's Cut olmayacak.

https://shiftdelete.net/death-stranding-2-geliyor

Death Stranding'in 23 Ağustos'tan itibaren sadece PC Game Pass abonelerine sunulacağını belirtelim. Yani Xbox konsollarında veya Xbox Game Pass için kullanılamayacak. Oyunun zaten Xbox konsollarına çıkış yapmadığını da hatırlatmak gerekiyor. PC Game Pass'in aylık 29,99 TL'den sunulduğunu belirtelim.

Hideo Kojima'nın başarılı oyunu uzun bir süredir PS Plus'da mevcuttu. Oyunun hem orijinal sürümü hem de Director's Cut versiyonunu PlayStation Plus aboneliği kapsamında deneyebilirsiniz.

399 TL değerindeki Death Stranding Game Pass'e geliyor!

Hideo Kojima'nın en ilginç oyunlarından biri olan Death Stranding, devam yapımıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir. İlk oyunun başkarakteri olan oyuncu Norman Reedus, Death Stranding 2 için merak uyandırdı. "İkincisine daha yeni başladık" ifadelerini kullandı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

xbox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 399 TL değerindeki Death Stranding Game Pass'e geliyor! - Son Dakika

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