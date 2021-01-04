DEB-SEN Genel Başkanı Kotanlı: "Memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte alım gücü hızla düşmektedir" - Son Dakika

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, memur emekli maaşına yapılan zam ile ilgili, "Geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin yetkili sendika Memur-Sen'in başarısızlığı neticesinde hakem heyetine bırakılması ve düşük oranlarda yapılan zamlar neticesinde Kamu Toplu İş Sözleşmesinde hüsran ve hayal kırıklığı yaşattığı gibi 2020 yılı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte Memur ve emekli bir kez daha enflasyon canavarına zamlara ve yüksek oranlarda vergiye kurban edilmiştir" dedi

DEB - SEN Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, "Enflasyon rakamları 2020 yılında tüketici fiyatları ortalama yüzde 14,6 oranında yükseldi. Bu rakamlara göre kamu çalışanları yüzde 4.36 enflasyon farkı ile birlikte yüzde 7,09 zam alabileceği gerçeği ortaya çıkmış oldu. Lakin bu oran gerçek anlamda memur maaşlarına 2021 yılı için yapılacak zammı ifade etmemekte, 2020 yılından alacaklı oldukları yüzde 4.36'yı da içermektedir. Dolayısıyla memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte alım gücü hızla düşmektedir. Enflasyonun yüzde 14,6 olduğu, asgari ücrete yüzde 21,6 oranında zam yapıldığı bir ortamda memur maaşları yüzde 3 oranında zamlanacaktır. Bunun adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır. Her dönem enflasyon farkı aldatmacasıyla memur ve emekliler oyalanmaktadır" dedi.

Kotanlı, Kamu çalışanları olarak enflasyon altında ezilmek istemediklerini belirtti. Ekonomideki büyüme oranları kadar refah payı artışı ve enflasyon farkı istediklerini ancak bu isteklerinin hayal kırıklığı ile sonuçlandığını belirterek şunları söyledi;

"2019 ve 2020 yılları için yetkili konfederasyon Memur Sen'in aymaz davranışı neticesinde hakem heyetine bırakılan sözleşme sonucunda 2019 yılında 4+4 2020 yılı için ise 3+3 zam yapılmış oldu. Evdeki hesap çarşı ile bir türlü bağdaşmıyor. Altın ve döviz fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde Kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılan yüzde 7.09 luk zamla enflasyon canavarına yem edilmiştir." - ERZURUM