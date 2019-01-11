Son Dakika Haberleri: Debenhams Yatırımcıları Ceo ve Yönetim Kurulu Başkanını İstifaya Zorladı

Debenhams Yatırımcıları Ceo ve Yönetim Kurulu Başkanını İstifaya Zorladı

1 saat önce

– Birleşik Krallık merkezli çok uluslu perakendecilik şirketi Debenhams'ın hisse sahipleri, şirketin CEO'su Sergio Bucher'ın yönetim kurulundan, Yönetim Kurulu Başkanı Ian Cheshire'ın da şirketten uzaklaştırılmasını istediler.

Debenhams Yatırımcıları Ceo ve Yönetim Kurulu Başkanını İstifaya Zorladı, System.String[]
Birleşik Krallık merkezli çok uluslu perakendecilik şirketi Debenhams'ın hisse sahipleri, şirketin CEO'su Sergio Bucher'ın yönetim kurulundan, Yönetim Kurulu Başkanı Ian Cheshire'ın da şirketten uzaklaştırılmasını istediler.

Debenhams'ın satışlarındaki düşüşün ardından, şirketin iki hisse sahibi Mike Ashhley's Sports Direct ve Landmark Group, iki yöneticinin de yeniden seçilmesine karşı oy kullandı. Cheshire, talep edildiği takdirde görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirtirken, şirket söz konusu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Bucher'ın CEO görevine devam etmesi kararını verdi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yönetim kurulu yatırımcılara karşı sorumluluklarının farkındadır ve Sergio ve yönetimin iş işleyişini değiştirme planına güvenmektedir. Sonuç olarak yönetim kurulu, Sergio'nun CEO görevine devam etmesi kararını verdi."

Birleşik Krallık'ın önde gelen perakendecilik şirketlerinden olan Debenhams, tüketicilerin çevrimiçi alışverişe yönelmeye başlamalarıyla gelirlerinde düşüş yaşıyor.

Açıklamada ayrıca, Cheshire'ın görevinden ayrılacağı belirtildi ve eklendi:

"Yeniden seçilmesine karşı oy kullanan iki hisse sahibi sebebiyle, Sir Cheshire Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam edemeyeceğini belirtti." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, CEO, Ekonomi
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