Debisi düşen Kızılırmak'tan yaya olarak geçti - Son Dakika
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Debisi düşen Kızılırmak'tan yaya olarak geçti

25.08.2022 12:34
Debisi düşen Kızılırmak'tan yaya olarak geçti

Debisi düşen Kızılırmak'tan yaya olarak geçti Sivas'ın Gemerek ilçesinde bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle suyu azalan Kızılırmak görenleri şaşkına çevirdi Sivas'ın Gemerek ilçesinde bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle suyu azalan Kızılırmak görenleri şaşkına çevirdi.

Debisi düşen Kızılırmak'tan yaya olarak geçti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle suyu azalan Kızılırmak görenleri şaşkına çevirdi

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle suyu azalan Kızılırmak görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kuraklık ve bilinçsiz sulamadan dolayı nasibini aldı. Gemerek ilçesinden geçen ırmağın suyu gözle görülür derecede azaldı. Geçmiş yıllarda karşıdan karşıya geçmemenin mümkün olmadığı ırmakta şimdilerde yaya olarak karşıdan karşıya geçmek mümkün hale geldi. İlçede yaşayan Keskin, suyun azalmasının kendilerini korkuttuğunu söyledi.

Suyun debisi gözle görülür derecede düştü

Orhan Keskin, ırmağın seviyesinin bu kadar düştüğünü ilk defa gördüğünü söyleyerek, "Yukarda duyumlarımıza göre büyük patates şirketlerinin vermiş olduğu sulama sıkıntısından dolayı biz burada mağdur oluyoruz. Ben bu yaşıma kadar ilk defa ırmağın bu kadar seviyesinin düşük olduğunu gördüm. Küçük çiftçiler olarak büyük çiftçiler bizi ezme durumunda. Suyun azalması bizi korkutuyor" dedi.

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Kilometrelerce yol kat ederek Sivas'tan geçtiler Kilometrelerce yol kat ederek Sivas'tan geçtiler Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz
Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Debisi düşen Kızılırmak'tan yaya olarak geçti - Son Dakika

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