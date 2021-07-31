Debisi düşünce Meriç Nehri'ne atılan çöpler ortaya çıktı - Son Dakika

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin debisi, sıcak havaya bağlı buharlaşma ve tarımsal sulamanın etkisiyle düşerken, nehir yatağına atılan ve dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Debinin azalmasıyla oluşan kum adacıklarının üzerinde görünür hale gelen plastik ve cam atıklar tepkiye neden oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, AA muhabirine, doğaya ve su kaynaklarına atılan çöplerin ekosistemi bozarak canlıların ölümlerine neden olabildiğini söyledi.

Kuraklığın etkisiyle suların çekildiği yerlerdeki kirliliğin açıkça gözlendiğini belirten Elipek, "Burada Meriç Nehri'ndeki suların çekilmesiyle pek çok materyali ve çöpü dip kısımlara batmış olarak görmemiz mümkün. İnsanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Piknikte kullandığınız malzemeler sizin şahsi malzemeniz. O çöpleri olduğu yerde bırakamazsınız." dedi.

Elipek, doğanın ve çevrenin korunması için herkesin üzerine düşeni yapması ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurguladı.

"Çöpler ekosisteme zarar veriyor"

Mesire alanı ve nehir kenarlarına pikniğe giden vatandaşlara çöplerini doğaya bırakmamaları çağrısında bulunan Elipek, şunları kaydetti:

"Kişisel olarak kullandığınız eşyanızı, örneğin cep telefonunuzu nasıl ki bir piknik alanına ya da gezdiğiniz herhangi bir yere götürdüğünüzde unutmayıp, yanınıza alıyorsanız, beraberinizde götürdüğünüz pet şişelerinizi ya da çöplerinizi de yanınıza almanız gerekiyor. Çünkü artık onlar sizin sorumluluğunuzda oluyor. Onları alıp uygun şekilde depolama alanlarına götürmeniz gerekli. Çöp konteynerleri ya da ayrıştırma kutularına bırakmalısınız. İnsanlar nasıl olsa birileri bunu temizler düşüncesiyle bu materyalleri doğaya gelişigüzel bıraktıklarında bunlar bir şekilde ekosisteme, sularımıza giriyorlar."

Su kaynaklarının ve çevrenin çöplük olmadığını, buralara atılan çöplerin ciddi kirlilik sorunlarına yol açtığına dikkati çeken Elipek, ekolojik dengenin korunması gerektiğini aktardı.

Prof. Dr. Elipek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Su kendi kendini temizleme özelliğine sahip ama onun içerisine parçalayamayacağı materyalleri atarsanız burada kirlilik olur. Plastikler, atık piller ve inorganik maddeler gibi materyaller sorun oluşturur. Nehirler ve göllerde bunlar parçalanmayacaklar, ekosistemde canlıların besini gibi görev yapacaklar ve onların bir takım metobolik aktivitelerini de zarara uğratacaktır."