Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir konserve gıda fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü sağanak nedeniyle debisi yükselen Karacaali Deresi yatağında mahsur kaldı. Midibüs şoförü ile 17 yolcu, traktör ve dozer kullanılarak kurtarıldı.

Turgutlu'da birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle Derbent Mahallesi'nden geçen Karacaali Deresi'nin debisi yükseldi. Bir konserve gıda fabrikasına işçi taşıyan Recep Bilgiç (60), kullandığı 45 J 6343 plakalı servis midibüsüyle yolu kısaltmak için dere yatağından geçmek istedi. Bu sırada derenin dibindeki balçığa saplanıp, duran midibüs, suyla dolu derede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü Bilgiç ve 17 yolcusu olay yerinden geçen bir traktör kullanılarak kurtarıldı. Midibüs ise bir dozerle bulunduğu yerden çekilerek, sudan çıkartıldı.