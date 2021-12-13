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Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı - Son Dakika

Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı

13.12.2021 13:29
Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir konserve gıda fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü sağanak nedeniyle debisi yükselen Karacaali Deresi yatağında mahsur kaldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir konserve gıda fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü sağanak nedeniyle debisi yükselen Karacaali Deresi yatağında mahsur kaldı. Midibüs şoförü ile 17 yolcu, traktör ve dozer kullanılarak kurtarıldı.

Turgutlu'da birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle Derbent Mahallesi'nden geçen Karacaali Deresi'nin debisi yükseldi. Bir konserve gıda fabrikasına işçi taşıyan Recep Bilgiç (60), kullandığı 45 J 6343 plakalı servis midibüsüyle yolu kısaltmak için dere yatağından geçmek istedi. Bu sırada derenin dibindeki balçığa saplanıp, duran midibüs, suyla dolu derede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü Bilgiç ve 17 yolcusu olay yerinden geçen bir traktör kullanılarak kurtarıldı. Midibüs ise bir dozerle bulunduğu yerden çekilerek, sudan çıkartıldı.

Derbent Mahallesi Muhtarı Ruhi Bozkurt, daha önce de aynı bölgede benzer durumların yaşandığını belirtip, "Bugün de 18 kişi mahsur kaldı. Yetkililerden bir an önce buraya bir köprü yapmalarını istiyoruz" dedi.

Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı
Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı
Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı
Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı
Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı

Turgutlu, Midibüs, Traktör, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Debisi yükselen derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, traktör ve dozerle kurtarıldı - Son Dakika


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