DEBİSİ YÜKSELEN DEREYE DÜŞÜP SÜRÜKLENDİ, POLİSİN UZATTIĞI İPLE KURTULDU - Son Dakika
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DEBİSİ YÜKSELEN DEREYE DÜŞÜP SÜRÜKLENDİ, POLİSİN UZATTIĞI İPLE KURTULDU

22.09.2022 13:03

Bursa'da Menderes Kahveci (52), yağış nedeniyle debisi yükselen dereye baktığı sırada suya düştü.

Bursa'da Menderes Kahveci (52), yağış nedeniyle debisi yükselen dereye baktığı sırada suya düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklenerek ağacın dalına tutunan Kahveci, polis ekiplerince uzatılan ip ve merdiven ile çıkarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Gökdere'de meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen dereye bakmak isteyen Menderes Kahveci, dengesini kaybetti. Suya düşen Kahveci, sürüklenmeye başladı. Kahveci'yi görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Kahveci, dere kenarında bulunan ağacın dalına tutundu. Bölgeye yakın olan polis ekipleri de Kahveci'ye ip uzatarak tutunmasını sağladı. Daha sonra çevredeki esnafta bulunan seyyar merdiveni alıp, dereye indiren ekipler, iple Kahveci'yi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Menderes Kahveci'nin tedbir amaçlı kontrolü yapıldı.

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Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEBİSİ YÜKSELEN DEREYE DÜŞÜP SÜRÜKLENDİ, POLİSİN UZATTIĞI İPLE KURTULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEBİSİ YÜKSELEN DEREYE DÜŞÜP SÜRÜKLENDİ, POLİSİN UZATTIĞI İPLE KURTULDU - Son Dakika
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