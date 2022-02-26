Debisi yükselen Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Debisi yükselen Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

26.02.2022 17:47

Debisi yükselen Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta nehir sularının yükselmesi sonrasında balıklar kıyıya vurdu.

Debisi yükselen Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta nehir sularının yükselmesi sonrasında balıklar kıyıya vurdu. Polis ve zabıta ekipleri zehirli olabileceği için uyardıkları vatandaşlardan balıkları tutmamalarını istedi.

Yeşilırmak'ı besleyen Tersakan Çayı'nda eriyen kar suları ve yağışlar sonrasında su seviyesi yükseldi. Suyun debisinin yükseldiği Yeşilırmak'ta balık ölümleri yaşandı. Taşova ilçesinde kıyıya vuran balıkları vatandaşlar tutmaya çalıştı. Balık ölümlerinin görülmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. İlk tespitlerde ölümlerin çamur ve sudaki oksijen yetersizliği dolayısıyla olduğu bildirildi.

Yeşilırmak Nehri'nin kıyısında incelemede bulunan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, vatandaşlardan güvenlik gerekçesiyle nehir kıyısına yaklaşmamalarını istedi. Öztürk, "Vatandaşlarımız tuttukları balıkları yemesin" uyarısında bulundu.

Debisi yükselen Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu
Debisi yükselen Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu
Debisi yükselen Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu Son dakika haberi: Su seviyesi yükselen nehirde vatandaşlar tırmıkla balık tuttu Son dakika! Hurdacılara yönelik operasyonda yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi Son dakika! Hurdacılara yönelik operasyonda yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi

Amasya, Taşova, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Debisi yükselen Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:25 "Koşullar ağır" diyerek reddedilen müzakerede Türkiye detayı!
17:08 Son Dakika: Zelenski: Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması Ukrayna için son derece önemli
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 17:56:11. #1.11#
SON DAKİKA: Debisi yükselen Yeşilırmak'ta balıklar kıyıya vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement