Çinli Batarya Üreticisi Catl, Macaristan'daki Fabrika Yatırımına Resmen Başladı

DEBRECEN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL) Pazartesi günü Macaristan'ın Debrecen şehri ile imzaladığı gayrimenkul anlaşmasıyla Avrupa'daki ikinci fabrikasını kurmaya yönelik yatırımını resmen başlattı. Debrecen Güney Endüstri Parkı'nda 221 hektarlık bir alanı kaplayacak CATL'nin Macaristan'daki fabrikasının inşaatına bu yıl başlanması planlanıyor. Toplam 7,34 milyar euro (7,28 milyar ABD doları) yatırımla fabrikanın 100 GWh üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor. Avrupa'da son on yılda yapılan en büyük beş sıfırdan (yabancı) yatırımı arasında yer alan CATL'nin bu girişimi, Macaristan'da bugüne kadar yapılmış en büyük yatırım oldu.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Bununla (yatırım) Çin ve Almanya'dan sonra dünyada CATL fabrikasına sahip üçüncü ülke olacağız" dedi. Szijjarto'ya göre, Debrecen'deki CATL fabrikası 9.000 yeni iş yaratacak. Bakan, Macaristan'ın, Çin ile karşılıklı saygıya dayalı ve dış etkilerden uzak bir pragmatik işbirliğinden güçlü bir şekilde yararlandığını da sözlerine ekledi. CATL'nin kurucusu ve Başkanı Zeng Yuqun da video bağlantısıyla yaptığı konuşmada, "Macaristan'daki sıfırdan yatırım projesi, CATL'nin küresel ağında dev bir adım olacak" dedi. "CATL, yerel topluma ve Macar elektrikli araç (EV) endüstrisine katkıda bulunmaya ve entegre olmaya kararlıdır" diyen Zeng, şirketin yeni fabrikasının yeşil bir geleceğe doğru ilerlemede bir kilometre taşını işaret ettiğini ve Macaristan'ın karbon nötrlüğünü sağlama taahhüdüne de katkıda bulunacağını söyledi. Çin'in Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yang Chao da, "Bu proje Macaristan'ın otomobil endüstrisindeki lider konumunu daha da güçlendirecek ve yeni enerji alanında Çin-Macaristan ve Çin-AB işbirliği için olumlu bir özendirici etki yaratacaktır" dedi. Yang, projenin aynı zamanda yatırım alanındaki Çin-Macaristan işbirliğinin bir sonucu olduğunu ve ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını ifade etti. Macar Yatırım Teşvik Ajansı'na (HIPA) göre batarya fabrikası, Asyalı yatırımcıların hakim olduğu mevcuttaki canlı yerel EV ekosistemini destekleyecek. (1 euro = 0,992 ABD doları)