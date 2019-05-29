DEBUT HEDEFLERİ: PASTORE VS BREST
48 dakika önce
2011'de Paris Saint-Germain, Brest 1-0'ı mağlup etti. Javier Pastore, Paris'teki ilk golünü maç sırasında attı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
2011'de Paris Saint-Germain, Brest 1-0'ı mağlup etti. Javier Pastore, Paris'teki ilk golünü maç sırasında attı.
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