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Decathlon SANKO Park'ta - Son Dakika

Decathlon SANKO Park'ta

15.06.2021 11:08
Decathlon SANKO Park'ta, System.String[]

Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını yarın Sanko Park'ta açacak.

Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını yarın Sanko Park'ta açacak.

Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, pek çok ilke imza atan Sanko Park'ın yine bir ilke imza attığını ve Avrupa'nın en büyük spor malzemeleri mağaza zinciri Decathlon'ın 40'ıncı şubesini Gaziantep Sanko Park'ta açacağını söyledi. Decathlon Mağazası'nın yarın (16 Haziran, Çarşamba) saat 10.00'da açılacağını belirten Büyükaksu, "Tüm spor kategorilerinin geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstereceği Decathlon, 70 farklı spor ürününü tek çatı altında buluşturuyor" dedi.

"Sanko Park 1'inci katta 2 bin 884 metrekare alanda açılacak Decathlon mağazasında fitness, yüzme, balıkçılık, futbol, dağcılık ve daha birçok alanda dünyaca ödüllü ürünler sporseverlerin beğenisine sunulacak" diyen Büyükaksu, şöyle konuştu, "Doğu ve Güneydoğu'daki ilk ve tek Decathlon mağazasını açarak bölgeye değer katmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlanan istihdam da önemli bir kazanımdır. Decathlon markası, çevre illere de hizmet verecek. Her çeşit spor ekipmanlarını sporseverle buluşturarak bölgede bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz."

Açılışa özel etkinlikler

Açılışın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirileceğini anımsatan Büyükaksu "Tüm spor kategorilerinde binlerce ürünün bulunacağı Decathlon mağazasının açılışına halkımız davetlidir. Spor tutkunlarının ihtiyaçlarına yanıt veren Decathlon, en kaliteli ve en yeni ürünleri sunan tek nokta olacak" ifadelerini kullandı.

Sanko Park Decathlon profesyonel kadrosunun kişisel spor ürünlerini reyonlarda farklı kullanımları ile uygulamalı anlatacağına dikkat çeken Büyükaksu, yarın açılış günü kapsamında ana etkinlik alanına Decathlon ürünlerinden oluşan "Survivor Parkuru" kurularak çocuklara eğlenceli bir deneyim sunulacağını sözlerine ekledi.

SANKO Park

"Gaziantep'in alışveriş merkezi" Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park'ta her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park'ın marka karmasında Decathlon, Beymen, Beymen Club, Rossmann, H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, W Collection, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, D'S Damat, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, GS Store, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.

Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

Decathlon SANKO Park'ta
Decathlon SANKO Park'ta

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Gaziantep, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Decathlon SANKO Park'ta - Son Dakika Spor


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