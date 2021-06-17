Decathlon SANKO Park'ta açıldı

Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını Sanko Park'ta açtı.

Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını Sanko Park'ta açtı. Avrupa'nın en büyük spor malzemeleri mağaza zinciri Decathlon'ın 40'ıncı şubesini Gaziantep Sanko Park'ta açtı. Tüm spor kategorilerinin geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstereceği Decathlon, 70 farklı spor ürününü tek çatı altında buluşturuyor. Sanko Park 1'inci katta 2 bin 884 metrekare alanda açılan Decathlon mağazasında fitness, yüzme, balıkçılık, futbol, dağcılık ve daha birçok alanda dünyaca ödüllü ürünler sporseverlerin beğenisine sunulacak. - GAZİANTEP

Son Dakika

Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti

Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü

Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı

Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor

Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik

Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz

Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti

Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu