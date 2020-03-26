DEDAŞ çalışanlarından vatandaşa 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

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DEDAŞ çalışanlarından vatandaşa 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Dicle Elektrik çalışanları, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve riskleri en aza indirmek için 'karanlığı biz aydınlatıyoruz, biz sahadayız, sen evde kal' dövizleri açtı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Dicle Elektrik çalışanları, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve riskleri en aza indirmek için 'karanlığı biz aydınlatıyoruz, biz sahadayız, sen evde kal' dövizleri açtı.
Dicle Elektrik Kulp Şubesi önünde personelin personelin açmış olduğu dövizlerle evde kal çağrı yapılırken, hayatın normal seyrinde ekipleri 7 gün 24 saat sahada görev yapmaya devam ediyor.
Dicle Elektrik Kulp Şube Şefi Mehmet Hanifi Ertokuş, vatandaşların evde kaldığı bu süreçte aileleriyle huzurlu bir ortamda zaman geçirebilmeleri için arıza bakım ve onarım ekiplerinin 7 gün 24 saat esası ile görev yaptığını söyledi. Ertokuş, vatandaşların evlerinde kalmaları için 'karanlığı biz aydınlatıyoruz, biz sahadayız, sen evde kal' dövizlerini açtıklarını ifade etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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