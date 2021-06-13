DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi - Son Dakika

DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi

Şanlıurfa'da sakinleri 7 aydır elektrikleri kesik olduğu için eylem yapan Aşağı Karınca Mahallesi'ne, DEDAŞ ekipleri jandarma ve TOMA'larla geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sakinleri 7 aydır elektrikleri kesik olduğu için eylem yapan Aşağı Karınca Mahallesi'ne, Dicle Elektrik ekipleri jandarma ve zırhlı araçlarla geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karınca Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 2 gün boyunca elektrikleri gelmediği için 'elektrik duasına çıktı. DEDAŞ, elektrik duasına çıkan mahalleliyi mahkemeye verdi. Savcı ise takipsizlik kararı verdi.

DEDAŞ ekipleri, jandarmayı da yanlarına alarak borçlarını geciktirdikleri iddia edilen mahalleye geldi. Ekiplerin geldiğini gören mahalleli, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde DEDAŞ ekipleriyle birlikte çok sayıda zırhlı araç, TOMA ve içerisinde askerlerin olduğu otobüsün mahalleye geldiği gözlendi.

Mahalleli tepki gösterdi

Mahalle sakinleri, DEDAŞ ekiplerinin çok sayıda jandarma ekibiyle birlikte gelmesine tepki gösterdi. Ekipler, sulamada kullanılan elektrik tellerini kesti. Mahalleli telleri kesip dönen ekipleri, ellerinde Türk bayrakları ile alkışlayarak protesto etti. Ekipler ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı.