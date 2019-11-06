DEDAŞ Siverek'te Müşteri Memnuniyeti Merkezi açtı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) 7'nci Müşteri Memnuniyeti Merkezini Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açtı.

DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dağıtım bölgesinde 1,8 milyonu aşkın abonesi bulunan Dicle Elektrik, müşteri odaklı hizmet anlayışı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, bölge genelinde 7'nci, ilçe bazında ise ilk Müşteri Memnuniyeti Merkezi'ni Siverek ilçesinde hizmete açtı.

Merkezin açılışını DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Performans İzleme Koordinatörü Akif Köse ve İl Müdürü Osman Hondu Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır ile yaptı.

Açılışta konuşan Genel Müdür Karagüzel, dağıtım bölgesinde yer alan tüm illerde Müşteri Memnuniyet Merkezi bulunduğunu, ilçe bazında ise ilk merkezi Siverek'te açtıklarını belirtti.

Müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için bu merkezi açtıklarını kaydeden Murat Karagüzel, hedeflerinin her bir vatandaşın buradan sorunu çözülmüş ve mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Siverek'te hizmete giren Müşteri Memnuniyeti Merkezinde 7'si müşteri yetkilisi, biri ise yönetici olmak üzere 8 personel görev yapacak. Daha önce farklı birçok birim tarafından yürütülen işlemler tek noktadan yapılabilecek.