Son Dakika Haberleri: Dedaş'tan Batman'a 49 Milyonluk Yatırım

Dedaş'tan Batman'a 49 Milyonluk Yatırım

1 saat önce

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından, bu yıl Batman'da kesintisiz enerji sağlanması amacıyla 49 milyon liralık yatırım yapıldı.

Dedaş'tan Batman'a 49 Milyonluk Yatırım, System.String[]
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından, bu yıl Batman'da kesintisiz enerji sağlanması amacıyla 49 milyon liralık yatırım yapıldı.


Çalışmalar kapsamında 150 kilometre iletim hattı döşendi, bin 900 pano yenilendi, 25 kabin ve 5 modüler dönüşüm tesisi kuruldu.


DEDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Açar, yaptığı açıklamada, 2019 yılında da yatırımların devam edeceğini söyledi.


Daha güçlü, daha güvenli ve modern bir şebeke kurmak için öncelikle iletim hatlarını yer altına aldıklarını belirten Acar, elektrik sistemini yer altına alma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


Kış boyunca kesintisiz enerji sağlamak için çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Acar, şu bilgileri verdi:

"Batman'da 2018 yılı içerisinde 150 kilometre iletim hattı döşedik. Aynı sürede bin 900 pano yenilerken 25 kabin ve 5 modüler dönüşüm tesisi kurduk. Söz konusu bu yatırımların yapıldığı yerlerde arızalar ve buna bağlı kesintiler azaldı. Bununla birlikte memnuniyet de arttı."

Hedeflerinin, müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak olduğunu anlatan Açar, bu hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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