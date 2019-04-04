Dedaş'tan Güvercin Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ayağı ağaçtaki ipe takılan güvercin, vatandaşlar tarafından durdurulan DEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesinde ayağı ağaçtaki ipe takılan güvercin, vatandaşlar tarafından durdurulan DEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde bir güvercinin ayağı, ağaçta ipe takıldı. Yoldan geçen vatandaşlar güvercinin dalda çırpınışını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri henüz olay yerine gelmeden yoldan geçen DEDAŞ aracını durduran vatandaşlar, güvercinin kurtarılması için ekiplerden yardım istedi. Ekipler duruma duyarsız kalmayarak aracı ağaca yakın park etti. DEDAŞ çalışanı vinç yardımıyla çıktığı ağaçta güvercini kurtardı. Ağaçtan indirilen güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarılması sonrasında doğaya salındı.
Ekiplerin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:14 Kaynak: İHA
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