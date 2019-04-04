Son Dakika Haberleri: Dedaş'tan Güvercin Kurtarma Operasyonu

Dedaş'tan Güvercin Kurtarma Operasyonu

27 dakika önce

Dedaş'tan güvercin kurtarma operasyonu Vatandaşlar Dedaş aracını durdurup güvercinin kurtarılmasını sağladıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ayağı ağaçtaki ipe takılan güvercin, vatandaşlar tarafından durdurulan Dedaş ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dedaş'tan güvercin kurtarma operasyonu
Vatandaşlar Dedaş aracını durdurup güvercinin kurtarılmasını sağladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ayağı ağaçtaki ipe takılan güvercin, vatandaşlar tarafından durdurulan Dedaş ekipleri tarafından kurtarıldı.
Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde bir güvercinin ayağı, ağaçta ipe takıldı. Yoldan geçen vatandaşlar güvercinin dalda çırpınışını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri henüz olay yerine gelmeden yoldan geçen Dedaş aracını durduran vatandaşlar, güvercinin kurtarılması için ekiplerden yardım istedi. Ekipler duruma duyarsız kalmayarak aracı ağaca yakın park etti. Dedaş çalışanı vinç yardımıyla çıktığı ağaçta güvercini kurtardı. Ağaçtan indirilen güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarılması sonrasında doğaya salındı.
Ekiplerin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:02 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Genel
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