Dede ile torun kazada yaralandı - Son Dakika

Dede ile torun kazada yaralandı

-3 kişinin yaralandığı kazada otomobiller kullanılmaz hale geldi

DENİZLİ - Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasinda dede ve torunla birlikte 3 kişi yaralandı.

Olay, Çivril ilçesi Menteşe Kavşağında meydana geldi. Ali Çetinkaya idaresindeki 35 DFB 20 otomobiliyle anayol üzerinde seyir halinde iken yan yoldan kontrolsüz çıkan Serkan Yıldız yönetimindeki 34 BC 1022 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan otomobiller ana yolu adeta savaş alanına çevirdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından otomobillerden çıkarılan Çetinkaya ve Yıldız sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Ali Çetinkaya'nın yanında bulunan aynı isimli torununda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobiller çekicilere yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.