Son Dakika Haberleri: Dede ile Torunun Engelleri Aşan Gezisi

Dede ile Torunun Engelleri Aşan Gezisi

1 saat önce

Dede ile torunun engelleri aşan gezisiTOKAT - Tokat'ta engelli yaşlı adam torununu akülü tekerlekli sandalyesinin arkasına bindirerek gezdiriyor.

Dede ile torunun engelleri aşan gezisi

TOKAT - Tokat'ta engelli yaşlı adam torununu akülü tekerlekli sandalyesinin arkasına bindirerek gezdiriyor.
Tokat'ta bedensel engelli Yusuf Koç eşi Ayşe Koç ile birlikte çarşıda gezerken torunları 4 yaşındaki Belinay Koç'da yanına aldı. Belinay, bir süre sonra yorulması üzerine dedesinin tekerlekli aracının arkasındaki akünün üzerine çıkarak aracın gidonundan tutunarak yolculuğuna devam etti. Dede ile torunun yolculuğu görenleri şaşırtırken o anlar kameralara yansıdı. Koç, torunun gezereken yorulması üzerine çözüm olarak akülü aracının arkasına bindirmek durumunda kaldıklarını ifade ederek, "Bir yere gittiğimde torunumu yanıma alıyor gezdiriyorum. Yorulunca akülü aracımın arkasına bindirdim. Hanımın kolu kırılması nedeni ile gelinim bizde kalıyor, bana bakıyorlar. Bende arada sırada böyle torunumu gezdiriyorum, birlikte vakit geçiriyoruz. Yanım sıra gelse uzun mesafeyi yürüyemez" diye konuştu. Belinay da dedesi ile gezmekten mutlu olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:50 Kaynak: İHA

Ayşe Koç, Tokat, Genel
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