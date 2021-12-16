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DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI - Son Dakika

DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI

16.12.2021 11:54

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türk Dünyası Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Görevlisi Kenan Çarboğa, Dede Korkut hikayelerini şiir olarak anlatan 'Korkutname' adlı kitap yazdı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türk Dünyası Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Görevlisi Kenan Çarboğa, Dede Korkut hikayelerini şiir olarak anlatan 'Korkutname' adlı kitap yazdı. 12 hikayeden oluşan şiir kitabının ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı.

SCÜ Türk Dünyası Araştırma Merkezi Müdürü Kenan Çarboğa, 2007 yılında Dede Korkut hikayelerinde bulunan Türk tarihinin önemli destanlarını anlaşılır ve kolay ezberlenebilir hale getirmek için çalışmaya başladı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un da desteğiyle 12 hikayeden oluşan Dede Korkut hikayelerinin aslına döndürmeyi hedefleyen Çarboğa, 'Korkutname' adını verdiği kitabını 13 yılda bitirdi. Çarboğa 12 boy ve 1 mukaddimeden oluşan kitabını 15 farklı şiir ölçüsünde yazdı. Hikayelerin görsellerinde ise 7 farklı Türk ülkesinden 11 ressamın çizdiği yağlı boya tabloları yer aldı. Türk milletinin destanlarının anlatıldığı şiir kitabının ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı.

'TARİHİMİZİN HER ANI VE HER ZAMANI DESTANDIR'

Milletlerin oluşma sürecinde destanların ve mitolojinin önem arz ettiğini söyleyen Çarboğa, Bir kitapla bir destanla bir milletin ruhu ayağa kaldırılabilir. Biz destan yazan bir milletiz. Bizim tarihimizin her anı ve her zamanı destandır. Fakat biz bu destanları yazıya geçirmekte tembellik göstermişiz. Biraz da geç kalınmış. Bunlardan bir tanesi de Dede Korkut hikayeleridir. 12 boy ve 1 mukaddimeden oluşuyor. Bizim en kadim kitaplarımızdan birisidir. Türk milleti ile ilgili ne ararsanız burada vardır. Bizim için çok önemli bir kitaptır. Ama kitabın yazıya geçirilişi ve derlenmesi biraz geç olduğu için destan vasfından uzaklaşmıştır. Bu nedenle anlamakta problemler vardı. 13 yıllık bir emekle Dede Korkut hikayelerinin 12 boy ve 1 mukaddimesini 15 farklı ayrı ölçüyle şiire aktardım. Bu anlamda dünyada bu tarzda yazılan başka kitap yoktur. Bu da bizim gururumuzdur dedi.

'TÜRK DÜNYASININ ORTAK KİTABI'

Korkutname'nin özenle hazırlandığını belirten Çarboğa, 7 Türk ülkesinden 11 ressam bu kitabın içeriği ile ilgili yağlı boya tablo yaptılar. Ben de bu tabloları kitabıma yerleştirdim. Korkutname Türk dünyasının ortak kitabıdır. Bir milletin yeniden destan yazması için kendi destanlarını okuması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da takdir buyurdu ve kitabımızın ön sözünü yazdı diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDIĞI ÖN SÖZ

Kitapta yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön söz yazısı şöyle

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un, Türk Dünyası kültür ve sanatının geliştirilmesi, tanıtılması ve bu zenginliklerimizin gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla yürüttüğü çok yönlü ve önemli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de TÜRKSOY'un bu değerli ve titiz gayretlerini tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Teşkilatın, özellikle salgın sürecinde yayın faaliyetlerinde dikkat çekici bir artış olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Milli şuurun oluşturulmasında, bütün milletler için olduğu gibi Türk halkları için de tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin manevi mirasları büyük önem taşımaktadır. Türk tarihine damgasını vuran bu değerli insanların manevi mirasını, öğretilerini araştırmamızın ve hayatımıza tatbik etmemizin, dünyanın büyük bir boşluk ve buhranlar yaşadığı günümüzde bizler için anlamlı bir çıkış noktası olabileceğine inanıyorum. Türk halklarının kadim tarihi, ismi efsaneye dönüşmüş şahsiyetlerimiz bakımından çok zengindir. Hayata bakışımızda da atalarımızın, büyük şahsiyetlerimizin etkisinden kaynaklı nice izler görmek mümkündür. Böylesi paha biçilmez olan ortak mirasımızın Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerinde hala canlı bir şekilde yaşaması ve insanlarımızın da büyük bir aşkla onu sahiplenmesi bunun bir göstergesidir. Unutulmamalıdır ki atalarını, bilgelerini, manevi rehberlerini unutmayan halklar her zaman kalıcı olmuşlardır. Elinizdeki 'Korkutname' adlı eser, Dede Korkut hikayelerinin mesajını günümüz insanına ulaştırma noktasında önemli bir işlev görecektir. Türk Dünyası'nda çok yaygın olarak bilinen Dede Korkut hikayeleri, eserde akıcı bir üslupla, aslına sadık kalınarak ve en önemlisi de günümüz Türkçesiyle şiirleştirilmiştir. Hikayeleri bu haliyle sizlerin de büyük bir beğeniyle okuyacağınıza inanıyorum. Korkutname'nin dünya döndükçe Korkut Ata'mızın 'soy soylamasına, boy boylamasına', bizlerin de onun hikayelerini ve adını yaşatmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu güzel eserin Türk Dünyası'na kazandırılmasını sağlayan TÜRKSOY Genel Sekreterliğini tebrik ediyor, yayına hazırlanmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası, Dede Korkut, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEDE KORKUT HİKAYELERİNİ ŞİİRLEŞTİRDİĞİ KİTABININ ÖN SÖZÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAZDI - Son Dakika
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