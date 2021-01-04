Dede mesleği ayakkabıcılığı asırlık dükkanda sürdürüyor - Son Dakika

Dede mesleği ayakkabıcılığı asırlık dükkanda sürdürüyor

04.01.2021 11:19
Dede mesleği ayakkabıcılığı asırlık dükkanda sürdürüyor, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet eden Turgut Taşköprü, dede mesleği ayakkabıcılığı, babasından devraldığı asırlık dükkanda 54 yıldır devam ettiriyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet eden Turgut Taşköprü, dede mesleği ayakkabıcılığı, babasından devraldığı asırlık dükkanda 54 yıldır devam ettiriyor.

İlçenin en eski ayakkabı dükkanının sahibi 65 yaşındaki Taşköprü, dededen toruna geçen ayakkabı üretimi ve tamirciliği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Ayakkabı üretimi ve tamirciliğine babasının yanında başlayan Taşköprü, ilkokulu bitirdikten sonra dükkanda çırak olarak mesleğe adım attı.

Babadan oğula geçen mesleği üçüncü kuşak olarak devraldığı asırlık dükkanda sürdüren Taşköprü, mesleğini büyük bir şevkle yapıyor.

Yaklaşık 25 yıl ilçede Ayakkabıcılar Odası Başkanlığı yapan Taşköprü, AA muhabirine, esnaflığın çok önemli olduğunu dile getirerek, her zaman müşteriye güler yüzlü davranılması gerektiğini ifade etti.

Uzun yıllardır bu prensiple esnaflık yaptığını söyleyen Taşköprü, "Ben bu meslekten ev sahibi oldum, çocuklarımı büyüttüm, evlendirdim. Çok şükür emekli oldum, geçinip gidiyoruz. İşler eskisi gibi değil, eskiden çok yoğun çalışırdık, güzel para kazanırdık ama şimdi tadı yok. Fabrikasyon ayakkabılar çıkınca, bizim mesleğimiz bitme derecesine geldi ancak ben dükkanımın başındayım. Şimdi 50, 60 liraya bir ayakkabı alıyorsun, yırtılınca tamir ettirmiyorsun, atıyorsun." diye konuştu.

Meslekte çarık yapımından bugünlere geldiklerini ifade eden Taşköprü, şunları dile getirdi:

"Ben bu mesleği çocuk yaşlarımda, babamın yanında çalışarak öğrendim, babam da dedemden öğrenmiş, dedem çarıkçılık yaparmış, babam deri ayakkabı üretirdi. Burası da hep ayakkabıcılar çarşısıydı, aşağı yukarı 250 yıllık bir mazisi var bizim bildiğimiz kadarıyla. Ben mesleğimi çok seviyorum zaten sevmesem dükkanımı bu zamana kadar açık tutmazdım. Ölene kadar mesleğimi devam ettireceğim, ne yapayım ki, kahvehaneye mi gideyim, boş vakit mi geçireyim, en azından buraya geliyorum işimi devam ettiriyorum, iş olursa yapıyoruz olmazsa şükür edip evimize dönüyoruz. Gençler, mesleklerinin, işlerinin kıymetini bilsinler, çalışsınlar, hazıra alışmasınlar."

Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dede mesleği ayakkabıcılığı asırlık dükkanda sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor
Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et         
11:14
Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek         
10:56
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor         
10:55
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları         
10:40
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
"Dur" ihtarına uymayan şüphelileri kaza da durduramadı! Nefes kesen operasyonla yakayı ele verdiler         
09:53
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi         
08:40
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu         
06:07
Otelin çatısından paraşütle atlayanlar paniğe neden oldu! O anlar kamerada Otelin çatısından paraşütle atlayanlar paniğe neden oldu! O anlar kamerada         
00:33
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 11:34:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dede mesleği ayakkabıcılığı asırlık dükkanda sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei