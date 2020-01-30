Dede mesleği sobacılığı yarım asırdır sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dede mesleği sobacılığı yarım asırdır sürdürüyor - Son Dakika

Dede mesleği sobacılığı yarım asırdır sürdürüyor

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Erdoğan Uygun, yaklaşık yarım asırdır yaptığı sobalarla dede mesleğini yaşatıyor.

Dede mesleği sobacılığı yarım asırdır sürdürüyor, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Erdoğan Uygun, yaklaşık yarım asırdır yaptığı sobalarla dede mesleğini yaşatıyor.

Gelişen teknolojiyle eski önemini yitiren mesleğini yaşatmaya çalışan Uygun, babasından öğrendiği sanatını ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dönem en gözde mesleklerden biri olan sobacılığın, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ustalar tarafından icra edildiğini söyledi.

Çırak yetişmediği için mesleğin kısa sürede yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Uygun, bu meslekte eleman yetişmemesi ve diğer ısıtıcıların revaçta olması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Uygun, doğal gazın kullanımının artmasıyla soba üretiminin düştüğünü anlatarak, "Eskiden köy olan mahallelerin bazılarına doğal gaz gelmesine rağmen vatandaş doğal gaz yakmıyor, sobayı tercih ediyor. Hele şu anda döküm dediğimiz kuzine sobalar daha çok tercih ediliyor. Vatandaşlar hem ısınıyor hem de fırınında ve üstünde yemeklerini yapıyor." diye konuştu.

Mesleği üç kuşaktır sürdürdüğünü dile getiren Uygun, "1980 yıllarından sonra bu mesleğe rağbet olmamaya başladı. Bizim kuşaktan sonra bu meslek biter. Bu işin kaybolmaması için çok uğraş verdim. Bu mesleği kaybolmaması için biz ayakta tutuyoruz." dedi.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı
4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dede mesleği sobacılığı yarım asırdır sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]