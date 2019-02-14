Dede Mesleği Sobacılığı Yaşatıyor

Özalp
ilçesinde dede mesleği sobacılığı yıllardır sürdüren Mehmet Şirin
Bezgin, ürettiği soba, semaver ve mangalları kent merkezi ve köylere satıyor.
İlçe merkezinde yaşayan Bezgin (26), çocuk yaşta öğrendiği dede mesleği soba yapım işini sanayi sitesindeki iş yerinde sürdürüyor.
Burada ürettiği soba, semaver ve mangalları il merkezi ve köylere satan Bezgin, bu mesleği, gelişen teknoloji karşısında kaybolmaması için gençlere de öğretmek istiyor.
Bezgin, yaptığı açıklamada, mesleğin dedesinden kaldığını ve başta soba olmak üzere semaver ve mangal imalatı yaptığını söyledi.
Bu işin eskiden tamamen el emeğiyle, şimdi ise her şeyin elektrikli makinelerle yapıldığını dile getiren Bezgin, "Yaz aylarında daha çok semaver ve mangal üretiyoruz. Kış mevsimi yaklaştığında da soba imalatı yapıyoruz. Ekmek sobası, gözleme sobası, fırınlı soba, kovalı soba, banyo kazanları, mermerli mangal sobası ve gözlemeli mangal sobası yapıyorum." dedi.
Yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraştığını aktaran Bezgin, "Okula gittiğim dönemlerde okul saatleri dışında buraya gelip ağabeyime yardım ediyordum. Böyle başladım bu işe. Dede mesleğidir. Hazır sobalardan dolayı pek bir imalat yapamıyoruz. KOSGEB'den bana destek çıkarsa bu işimi genişletip sadece ilçe köylerine değil Van
'a ve batı ya da ürün gönderebilirim." diye konuştu.