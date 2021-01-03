Dede mesleğini yaşatmak için 22 yıldır demire şekil veriyor - Son Dakika

Dede mesleğini yaşatmak için 22 yıldır demire şekil veriyor

03.01.2021 11:05
Dede mesleğini yaşatmak için 22 yıldır demire şekil veriyor, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, dedesinden miras kalan sıcak demircilik mesleğini azalan ilgiye rağmen sürdürmeye devam eden 40 yaşındaki Ayhan Kocaağa, 22 yıldır demire şekil veriyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, dedesinden miras kalan sıcak demircilik mesleğini azalan ilgiye rağmen sürdürmeye devam eden 40 yaşındaki Ayhan Kocaağa, 22 yıldır demire şekil veriyor.

Kocaağa, 1998 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra demirci ustası dedesinin yanında çırak olarak çalışmaya başlayarak mesleğe adım attı.

Dedesinin vefatından sonra babasının ve amcasının devraldığı mesleği, Kocaağa yaşatmaya çalışıyor.

Kocaağa, aradan geçen yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ürettiği aletlere talebin azalmasına rağmen, örsün üzerinde demire şekil vermekten vazgeçmedi.

Kazma, balta, dağ bıçakları gibi aletler üreten Kocaağa, hem geçimini sağlıyor hem de dede mesleğini yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Mesleği yaşadığım sürece sürdüreceğim"

Ayhan Kocaağa, AA muhabirine, eskiden popüler mesleklerden biri olan demirciliğe rağbetin azaldığını söyleyerek, "Bu meslek dededen kalma bize. Dedem, babam, amcam hep beraber çalışıyorlardı. Dedem yaşlandığı için mesleğe amcam devam ediyordu. Amcam rahmetli olduktan sonra oğlu yurt dışında yaşadığı için dükkan kapanmasın diye beni mesleğin başına geçirdiler. Dede mesleğini sürdürmek için bu işe devam ediyorum." diye konuştu.

Kocaağa, piyasada bu işi yapan çok kişi olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eskiden şimdiye nazaran daha fazla iş vardı ve müşteri kitlemiz çoktu. Şimdi rençperlik eskisi gibi olmadığı için insanlar sadece ev önlerinde ufak tefek işler yapıyor. Pandemi nedeniyle işler biraz hızlandı. İnsanlar köylere gidip bahçe yapıyor. Eskisi gibi olması mümkün değil. Gençlerimiz bağ bahçe işleri bilmiyor. Benim müşteri kitlemin yarısından çoğu 50 yaş üzeri insanlar. Mesleğimi severek yapıyorum, başka da bir iş yapmak istemiyorum."

Dükkanında balta, tahra türü, gelberi, dağ bıçakları, kazma gibi aletler yaptığını aktaran Kocaağa, "Meslek artık eskisi gibi değil. Hazır alıp satmalar çoğaldı. Büyük alışveriş merkezlerinde bizim yaptığımız ürünlerin taktikleri var. Biz sırf çelikten yapıyoruz. Oralarda hazır demirlerden yapılıyor. Kaliteyi bilen insan bize geliyor." dedi.

Kocaağa, mesleği yaşadığı sürece sürdüreceğini vurgulayarak, istese başka bir iş de yapabileceğini ancak mesleğini sevdiği için devam ettirmek istediğini sözlerine ekledi.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dede mesleğini yaşatmak için 22 yıldır demire şekil veriyor - Son Dakika


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