Son Dakika Haberleri: Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor

7 saat önce

Çankırı'da yaklaşık yarım asırdır bıçakçılık işiyle uğraşan aile, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor, System.String[]
Çankırı'da yaklaşık yarım asırdır bıçakçılık işiyle uğraşan aile, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Mesleğiyle ilgili açıklama yapan Uğur Sezgin, "Mesleğe 1970'li yıllarda dedemin yanında çırak olarak başladım. Daha sonra devlet kurumuna girdikten sonra babam devraldı dededen kalan sanatımızı. Emekli olduktan sonra da ben ondan devraldım ve 3. nesil olarak mesleği sürdürmekteyim. Çankırı'da başladık ve Çankırı'da devam etmekteyim. Bıçakları daha önceden imalatını yapıyorduk ama şu anda yapmıyoruz. Sadece tamirat bileme üzerine sürdürmekteyiz. Çankırı'da sadece bıçakçılık işini yapan sadece biz varız" dedi.

Sezgin, "Müşterilerin ihtiyacına göre cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim müşterimiz geldiğinde iyi bir bıçak istiyor. Biz de bıçağı ne amaçla kullanacağını sorar ve ona göre bıçak veriyoruz. O kadar çeşitli bıçaklar var ki şu anda Çin malları çıktı. Kurban Bayramı yaklaştığında piyasa değerinin çok çok altında bıçaklar satılmakta. İnsanlar bileme yaptırmak için geldiğinde o zaman farkına varıyoruz. Artık bıçaklarda ahşap saplar bitti. Ziraat mantar hastalığın yapıyor diyor genelde plastik saplı bıçaklar kullanılıyor. Türkiye'de üretimi yapılan bıçaklarımız gerçekten kaliteli" diye konuştu. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzlanda Futbol Federasyonu'ndan şok açıklama: Türk oyuncular abartıyor İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddialarına Konyaspor'dan yanıt geldi Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız İzlanda havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:36:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]