Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor
7 saat önce
Çankırı'da yaklaşık yarım asırdır bıçakçılık işiyle uğraşan aile, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
'da yaklaşık yarım asırdır bıçakçılık işiyle uğraşan aile, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Mesleğiyle ilgili açıklama yapan Uğur Sezgin, "Mesleğe 1970'li yıllarda dedemin yanında çırak olarak başladım. Daha sonra devlet kurumuna girdikten sonra babam devraldı dededen kalan sanatımızı. Emekli olduktan sonra da ben ondan devraldım ve 3. nesil olarak mesleği sürdürmekteyim. Çankırı'da başladık ve Çankırı'da devam etmekteyim. Bıçakları daha önceden imalatını yapıyorduk ama şu anda yapmıyoruz. Sadece tamirat bileme üzerine sürdürmekteyiz. Çankırı'da sadece bıçakçılık işini yapan sadece biz varız" dedi.
Sezgin, "Müşterilerin ihtiyacına göre cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim müşterimiz geldiğinde iyi bir bıçak istiyor. Biz de bıçağı ne amaçla kullanacağını sorar ve ona göre bıçak veriyoruz. O kadar çeşitli bıçaklar var ki şu anda Çin
malları çıktı. Kurban Bayramı
yaklaştığında piyasa değerinin çok çok altında bıçaklar satılmakta. İnsanlar bileme yaptırmak için geldiğinde o zaman farkına varıyoruz. Artık bıçaklarda ahşap saplar bitti. Ziraat mantar hastalığın yapıyor diyor genelde plastik saplı bıçaklar kullanılıyor. Türkiye
'de üretimi yapılan bıçaklarımız gerçekten kaliteli" diye konuştu. - ÇANKIRI
İzlanda Futbol Federasyonu'ndan şok açıklama: Türk oyuncular abartıyor
İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddialarına Konyaspor'dan yanıt geldi
Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız
İzlanda havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı