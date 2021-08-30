Üye Girişi
67 yıldır dede mesleğini yapıyor - Son Dakika

67 yıldır dede mesleğini yapıyor

30.08.2021 09:31

67 yıldır dede mesleğini yapıyor Henüz 9 yaşındayken babasından öğrenmeye başladığı mesleğini 67 yıldır sürdüren saat ustası Ahmet Akbulut, dede mesleğinin son temsilcisi Giresun'un 76 yaşındaki Ahmet Akoğlu, 9 yaşında babasından öğrendiği saat tamirciliğini sürdürüyor.

67 yıldır dede mesleğini yapıyor

Henüz 9 yaşındayken babasından öğrenmeye başladığı mesleğini 67 yıldır sürdüren saat ustası Ahmet Akbulut, dede mesleğinin son temsilcisi

GİRESUN - Giresun'un 76 yaşındaki Ahmet Akoğlu, 9 yaşında babasından öğrendiği saat tamirciliğini sürdürüyor. Mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu ve ilerleyen yıllarda kaybolacağını ifade eden Akoğlu, " Eskiden ilçede 15 civarında saatçi vardı elektronik cihazlar çıkınca başka işlere hepsi başka işlere yöneldiler. Yeni çıraklarda yetişmiyor hatta çırak gelse dahi öğretmek istemem çünkü bu zanaat artık kimseyi doyuracak bir geleceği yok" dedi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde küçücük dükkanında üçüncü kuşak olarak saat tamircisi olarak mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Ahmet Akoğlu, zamana inat son nefesine kadar sürdürmek istediğini söyledi.

"67 yıldır dede mesleğini sürdürüyor"

Henüz 9 yaşındayken babasının yanında saat tamirini öğrenmeye başladığını anlatan Akoğlu, "Dedemden kalma bu dükkanda 3 kuşaktır saat tamir ediliyor. Ben de 67 yıldır bu dükkanda baba mesleğimi icra ediyorum. Babam da bu işi dedemden öğrenmiş. Sülale olarak saatçiyiz. İlk olarak da dedem yine bu dükkanda mesleği ustasından öğrenmiş. Yani bu dükkan dedemin ustası dahil 4 kuşaktır saat dükkanı. Bir zamanlar 15 civarında saatçi vardı, ancak zamanla elektronik cihazlar çıkmaya başlayınca bir bir başka mesleklere yönelmeye başladılar ve ben de tek kaldım" dedi

"Arık çırak gelse bu zanaatı öğretmem"

Artık bu mesleğin bir geleceği olmadığı düşüncesiyle kimseye öğretmek istemediğini de ifade eden Akbulut, "Ben bu mesleği öğrenmeye 9 yaşlarındayken başladım ama bugün bu yaşlarda gelip meslek öğrenmek isteyen yok. Gelseler dahi kimseye öğretmek istemem çünkü bu zanaatın bir geleceğini göremiyorum. Ayrıca eskiden bir çırak geldiği zaman bu sanatı öğrenmek için çabalıyordu. Şimdi ise gelen çıraklar kaç para kazanacağını soruyor. Para için çalışmak ve işi öğrenmek için çalışmak farklı şeyler. Ben kendi çocuklarımın hepsini bu dükkanda, bu mesleği yaparak okuttum. Hepsi okuyup kendi meslekleri üzerine çalışıyor. Dükkana da hiç kimseyi almadım" dedi.

"Elektronik çıktı, mekanik bitti"

Eskiden saatlerin pahalı ama kaliteli olduğunu söyleyen Akoğlu," Çok zevkli bir meslek, çalışmayan bir şeyin tamirini yapıp çalışır hale getirmek çok mutluluk verici, ancak para kazanan meslek değil. Elektronik çıktı işler bozuldu. Şimdiki saatlerin tamirinin garantisi yok. Yaparsın 20 gün, bir ay bilemedin 3 ay sonra yeniden bozulur. Oysaki eski saatler pahalıydı ama kaliteliydi. Bozulsa dahi tamiri yapılınca yıllarca yine kullanabiliyorsun" dedi.

"Müşterisi çıkar diye tamir etmediğim, 200 yıllı saatler var"

Dükkanda sayısını bilmediği kadar saat olduğunu en eski saatin ise 150, 200 yıllık olduğunu da anlatan Akoğlu, " Tek isteğim ilçemizde Belediyemiz veya Kaymakamlığımız öncülüğünde bir müze kurulması. Çünkü buradaki sayısız saatleri ve en az 200 yıllık saatleri müzeye bağışlarım. Tek isteğim benden sonra da en azından hatıramız yaşasın istiyorum. Eğer müze kurulmaz ise de buradaki saatleri miras olarak çocuklarıma bırakırım. Burada paha biçilmez satmaya kıyamadığım saatler var. Hatta öyle saatler var ki yaparsam müşterisi çıkar paraya tamah eder satarım diye tamir etmediğim saatler var" dedi.

67 yıldır dede mesleğini yapıyor
67 yıldır dede mesleğini yapıyor
67 yıldır dede mesleğini yapıyor
67 yıldır dede mesleğini yapıyor
67 yıldır dede mesleğini yapıyor
67 yıldır dede mesleğini yapıyor
67 yıldır dede mesleğini yapıyor
67 yıldır dede mesleğini yapıyor
67 yıldır dede mesleğini yapıyor

Bulancak, Giresun, İcra, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 67 yıldır dede mesleğini yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu 10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı 10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor 10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada 10:10 Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu 08:24 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz 07:28 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 23:06 Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı 22:44 Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi
10:30 Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı
10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu
10:26 Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi
10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı
10:19 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi
10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi         
10:32
Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi         
10:26
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi         
10:16
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu         
08:55
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor         
07:30
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 10:46:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 67 yıldır dede mesleğini yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement