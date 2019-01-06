Son Dakika Haberleri: Dede Mirası Asırlık "Belediye Bandosu"

Dede Mirası Asırlık "Belediye Bandosu"

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Belediye Bandosu'nun üyeleri, 102 yıllık dede mirasını ayakta tutuyor, resmi bayram ve çeşitli etkinliklerde sahne almaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Belediye Bandosu'nun üyeleri, 102 yıllık dede mirasını ayakta tutuyor, resmi bayram ve çeşitli etkinliklerde sahne almaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:20 Kaynak: AA

Biga, Çanakkale, Güncel
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