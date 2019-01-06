Dede Mirası Asırlık "Belediye Bandosu"
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Belediye Bandosu'nun üyeleri, 102 yıllık dede mirasını ayakta tutuyor, resmi bayram ve çeşitli etkinliklerde sahne almaya devam ediyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Belediye Bandosu'nun üyeleri, 102 yıllık dede mirasını ayakta tutuyor, resmi bayram ve çeşitli etkinliklerde sahne almaya devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:20 Kaynak: AA
Deveye Sopayla İşkence Eden Adam Güreşlerden Men Edildi
Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 3 Liraya Bile Satabilecek
MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı